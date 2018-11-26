معارضون إيرانيون يدعون لدعم المقاطعة الأمريكية على نظام طهران

ذكرت وسائل إعلام، أن إيرانيين معارضين من عرب الأحواز في إيران، طالبوا البلدان الغربية والإقليمية إلى دعم المقاطعة التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على نظام طهران، في وقت استمرت المظاهرات العمالية في الأحواز والمتضامنة معها.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أكد معارضون إيرانيون في مؤتمر عقدوه بلندن، السبت، على ضرورة «تشديد الحصار الاقتصادي والعسكري والأمني» على الحكومة الإيرانية، إلى أن «تتوقف عن دعم ميليشياتها الإرهابية ووضع حد للاغتيالات التي تنفذها بحق المعارضين في الداخل وعلى أراضي دول أخرى».

ونظم المؤتمر تحت شعار «سبل مواجهة إرهاب الدولة الإيرانية العابر للحدود». واستحضر المشاركون ذكرى أحمد مولى، زعيم المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية، الذي اغتيل العام الماضي في هولندا بنيران من يعتقد أنهم عملاء للنظام الإيراني. وطالب المشاركون في المؤتمر المجتمع الدولي «بالعمل على دعم كفاح الشعوب المحتلة والمضطهدة في جغرافية إيران السياسية»، ومن بينها عرب الأحواز والبلوش والتركمان والأذربيجانيون.

من جهة أخرى استمرت مظاهرات واحتجاجات العمال في الاحواز جنوبي إيران.وقرر العمال الاستمرار في احتجاجاتهم المطلبية، رغم ان نظام الملالي تراجع وافرج عن بعض العمال المحتجزين، ووافق على دفع راتب شهر واحد للعمال الذين حرموا من أجورهم منذ ستة اشهر.

ورأى العمال أن تلبية مطالبهم لم تكتمل، لأنه لا يزال هناك عدد من العمال محتجزين، ولم يتم تحديد بقية رواتب العمال. ويرى مراقبون أن الحركة الاحتجاجية في الأحواز، خلقت تضامنا وطنيا ضد طغيان النظام امتد أففيا ورأسيا.فقد تصاعدت الحركة الوطنية المناهضة لسياسة خصخصة الصناعة والتي استخدمها النظام لإثراء مواليه ومحازبيه ومسؤوليه، حتى لو كان الثمن هو تدمير الصناعات والخدمات العامة في جميع أنحاء البلاد.وتوسعت حركة الاحتجاجات لتمتد إلى المعلمين والموظفين والمزارعين والطلاب والأطباء، وخرجت من نطاق الجنوب لتعم كل مدن البلاد، بعد اتساع رفض سياسة الخصخصة.

ويخشى النظام من أن تتحول المطالب المعيشية إلى مطالب سياسية كما حدث في انتفاضة ديسمبر 2017 وصيف 2018 حيث تحولت بسرعة الى مطالب استهدفت رأس حكم الملالي