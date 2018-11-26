تحذيرات من إنشاء إيران كيانا موازيا لحزب الله في سوريا

أكد رئيس "هيئة التفاوض" للمعارضة السورية نصر الحريري أن إيران تسعى لإنشاء كيان يوازي حزب الله اللبناني داخل سوريا لتنفيذ سياساتها الاستراتيجية في دول المنطقة.

وحذر الحريري في مؤتمر صحفي من "الوجود الإيراني في سوريا خاصة في الجنوب"، مؤكدا أن طهران أنشأت خلال الفترة الماضية مواقع عسكرية عديدة ومقرات ومراكز تدريب.

وأضاف أن أي دور أو قرار أو محاولة لتقليم أظافر إيران أو إضعافها عسكريا أو أمنيا أو سياسيا أو اقتصاديا سيكون له التأثير الإيجابي في الملف السوري.

وطالب الحريري بـ"إطلاق خطة إقليمية لمواجهة إيران وتكثيف الأدوات الدولية من أجل وضع حد لنفوذها"، مشددا على أن طهران "جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل للقضية السورية".

وتواجه إيران انتقادات شديدة بسبب تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم الجماعات المسلحة بالمال والعتاد بغية نشر الفوضى وعدم الاستقرار.