أكدت باحثة في معهد غيتستون، أن تميم وأردوغان صنعا الفوضى لتمكين أذنابهما في المدن الليبية

ووفق موقع "قطر يليكس" تابعه "الخليج 365" - اعتاد تنظيم الحمدين ممارسة الكذب أمام المجتمع الدولي، حيث حاول إيهام العالم بأنه يسعى للحفاظ على استقرار ليبيا، ولكن الصحف والمراكز البحثية الغربية عرت ادعاءاته المفضوحة,

وفي هذا الصدد، قامت الباحثة أزاي بولوت في معهد غيتستون بتفنيد الأباطيل القطرية، حيث أكدت أن مخططات الدوحة وأنقرة تستهدف دعم الإرهاب.

كما أوضحت أزاي أن قطر ترعي ميليشيات الإخوان لتسيطر على موارد الدولة العربية، وحافظت على صلاتها بالإرهابي عبدالحكيم بلحاج منذ 2011، كما أنها ترسل الأسلحة إلى التنظيمات المسلحة في طرابلس ومصراتة.

وفي ضربة موجهة للإرهاب القطري، أصدر المدعي العام الليبي مذكرة توقيف بحق 826 إرهابيا ليبيا، متواجدين في تركيا وقطر وينعمون بدعم الدوحة غير المحدد.