حاصباني: التهنئة لنقابة الصيادلة على إنجاز استحقاقها الانتخابي

هنأ نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال ​غسان حاصباني​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "​نقابة الصيادلة​ على إنجاز استحقاقها الانتخابي لمجلس النقابة".

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