عراجي: موقف الحريري واضح ولن يتغير بحال التقى النواب السنة ام لم يلتقيهم

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عاصم عراجي​ في حديث إذاعي إلى أن "تشكيل ​الحكومة​ في دائرة المراوحة وموقف رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بشأن العقدة السنية واضح ولن يتغيّر في حال التقى النواب السنّة ام لم يلتقيهم"، داعياً إلى "فك أسر الحكومة وتشكيلها لبدء القيام بالاعمال المطلوبة".

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