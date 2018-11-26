مراد: اللائق ان يجتمع بنا الحريري ويطرح علينا حلوله البديلة إن وجدت

أكد النائب جهاد الصمد لـ"الأخبار" أن موقف النواب السنة المستقلين حتى الآن هو أن يتمثّلوا بواحد من النواب الستة.
من جهته، أوضح النائب عبد الرحيم مراد لـ"الأخبار" أنه "لم نسمع من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أي موقف حول اختيار اسماً يمثّلنا من خارجنا، ومواقف كهذه لا تصلنا عبر الإعلام أو بالواسطة. اللائق أن يقوم الحريري بالاجتماع معنا، وعندها يطرح علينا حلوله البديلة إن وجدت، ونفكر معاً. أما أن يضع علينا شروطاً قبل اللقاء، فهذا الأمر غير منطقي".
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