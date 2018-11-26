إلغاء 1240 رحلة طيران في الولايات المتحدة بسبب عاصفة ثلجية

أعلن خبير في هيئة الطقس الوطنية الأميركية بوب أورافيك، أن الكثير من المسافرين لقضاء العطلات في الولايات المتحدة تقطعت بهم السبل في المطارات في اليوم الأخير من عطلة عيد الشكر بعد إلغاء ما يربو على 1240 رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية اجتاحت الغرب الأوسط، موضحا أنه تم إصدار تحذيرات بهبوب عاصفة ثلجية في المناطق من شمال شرق كنساس إلى شيكاغو حيث يتساقط الثلج بالفعل في بعض المناطق بما في ذلك كنساس ووسط ميزوري وجنوب شرق نبراسكا وجنوب أيوا.
وكانت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة تتراوح ما بين 48 إلى 56 كيلومترا في الساعة. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى ما بين 15 إلى 30 سنتيمترا في هذه المناطق.
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