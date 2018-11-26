مسؤولة بالناتو دعت إلى ضبط النفس لتهدئة الأوضاع في بحر آزوف

دعت المتحدثة باسم "​الناتو​" أوانا لونغيسكو، جهات التصعيد في بحر آزوف إلى التهدئة وضبط النفس، مشيرة إلى أن "الحلف يراقب عن كثب تطورات الأوضاع في بحر آزوف"، موضحةً أن "الناتو" على تواصل دائم مع المسؤولين الأوكرانيين، وأن الحلف يدعم بقوة سيادة ​أوكرانيا​ ووحدة أراضيها بما في ذلك حقوقها الملاحية في مياهها الإقليمية".

ودعت ​روسيا​ إلى "ضمان الوصول إلى الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف، دون عائق، وفقا للقانون الدولي"، مشيرةً إلى أن "محاولة روسيا لعسكرة مناطق البحر الأسود وشبه جزيرة ​القرم​ وبحر آزوف، تشكل تهديدا على استقلالية أوكرانيا".