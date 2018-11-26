الاناضول: اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "​مجلس الأمن الدولي​ سيعقد اجتماعا طارئاً، لمناقشة التصعيد الحاصل بين ​روسيا​ وأوكرانيا في بحر آزوف". وأمس الأحد، قالت البحرية الأوكرانية إن إحدى سفنها الحربية الصغيرة تضررت فيما أصيب أحد أفراد طاقمها جراء ​إطلاق النار​ الروسي. ولاحقا قالت البحرية الأوكرانية إن روسيا تحتجز سفينتين تابعتبن لها.

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