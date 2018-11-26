أوكرانيا تعلن حالة التأهب في البلاد لمدة 60 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (أ ش أ):

صوت مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الاثنين، لصالح إعلان حالة التأهب في البلاد لمدة 60 يومًا، على خلفية أحداث بحر الأسود التي وقعت أمس الأحد.

وقالت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية إن هذه التطورات جاءت عقب اتهام موسكو لكييف بانتهاك حدودها الدولية، حيث قال مكتب إعلام إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية عبرت الحدود الدولية لروسيا، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا في المياه الإقليمية ، ما دفع البحرية الروسية لإطلاق النار واحتجاز السفن الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الاوكراني في وقت سابق تأييده لقانون حالة التأهب، وقال إن فرض حالة التأهب لا يعني بالضرورة أن كييف ستقوم بعمليات هجومية، وإنما ستتخذ إجراءات محددة للدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وتأمينهم.

وطلبت روسيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع المستجد في الأزمة مع أوكرانيا.

تزامنًا مع ذلك، صعدت كييف الأوضاع في منطقة الأزمة في دونباس، حيث قصف الجيش الأوكراني أحياء في مدينة دونيتسك، عاصمة الإقليم الذي أعلن عام 2014 استقلاله عن أوكرانيا من طرف واحد.​