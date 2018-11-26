تراجع نمو قطاع التصنيع الياباني إلى أقل مستوى لها منذ عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

أظهر تقرير أولي نشر اليوم الاثنين، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان، خلال نوفمبر الحالي إلى أقل مستوى له منذ عامين.

وتراجع مؤشر "نيكي" لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 51.8 نقطة، ليصل إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر 2016، مقابل 52.9 نقطة خلال أكتوبر الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وقال "جو هايس" المحلل الاقتصادي في مؤسسة "إش.آي.إس ماركيت" للأبحاث الاقتصادية، يبدو أن ارتفاع المؤشر خلال أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر، كان مجرد تحول شهري في أعقاب التراجع الكبير في سبتمبر الماضي نتيجة الأحوال الجوية.

وضرب الإعصار "جيبي" غرب اليابان في أوائل سبتمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا، واضطراب حركة النقل وإغلاق مطار كانساي الدولي.

وأضاف "هايس" إن مؤشر مديري المشتريات تراجع في نوفمبر الحالي إلى أقل مستوى له منذ عامين، مع تراجع وتيرة نمو إنتاج القطاع والطلبيات الجديدة على الإنتاج لأول مرة منذ سبتمبر 2016.​