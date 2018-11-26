"س و ج" كل ما تريد معرفته عن نظام امتحان "أولى ثانوي" الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

عقب إعلان وزارة التربية والتعليم، جدولي امتحاني الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، وفقًا لنظام التقييم الجديد، مساء أمس السبت، حدثت حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور، الذين أثاروا العديد من التساؤلات حول نظام الامتحانات الجديد.

جاء ذلك قبل ساعات من إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الاستجابة إلى طلبات أولياء الأمور، وتغيير جدول الامتحانات اليوم الاثنين، بما يتيح تقليل الضغط على الطلاب والطالبات.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية، أبرز الأسئلة التي أثارها الطلاب وأولياء الأمور، وإجاباتها وفقًا لتصريحات كل من وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام.

* ما شكل الأسئلة التي يمتحن فيها الطلاب؟​

- جميع الاختبارات تشمل نوعين من الأسئلة: موضوعية "اختيار من متعدد" ومقالية "ذات إجابة مفتوحة"، تقيس مهارات الفهم والتطبيق والمهارات العليا للتفكير، وليس الحفظ والاستظهار.

* لماذا تصر الوزارة على قياس مهارات الفهم فقط من خلال الامتحانات؟

- لإلغاء فكرة "التوقع": "لما نبقى متفقين على السؤال والإجابة يبقى التعليم كدا وكدا"، كما أن مهارات الحفظ والاستظهار لم تعد المناسبة للعصر الحالي.

* لماذا خصصت الوزارة أزمنة قصيرة جدًا للإجابة عن الامتحانات؟

- عند تحديد أزمنة الإجابة، راعينا أن يكون الزمن المخصص لها متناسب مع عدد الأسئلة، بالإضافة إلى زمن مراجعة الطالب لإجاباته عن الأسئلة.

* لماذا تعقد امتحانين كل فصل دراسي بينهما فترة قصيرة؟

- لإلغاء فكرة الفرصة الوحيدة، وضغوط الامتحان، وزيادة إحساس الطالب بأن لديه أكثر من فرصة للامتحان وتعويض الدرجات، وبالتالي يكون تركيزه على التعلم.

* هناك اعتراضات على وضع جدول الامتحان في أيام متتالية؟

- هذا العام تجريبي لن تضاف درجاته للمجموع التراكمي، وبالتالي ليس من الحكمة كل هذا الجدل، نحاول صرف نظر الطالب عن الامتحانات والتركيز على التعلم فقط.

* لماذا ألغت الوزارة امتحانات الدور الثاني، والطالب الذي يرسب في مادة عليه إعادة السنة؟

- "إزاي هتقولي أعمل ملاحق، وأنا مديك 4 فرص لامتحان كل مادة، الأول كل طالب كان بيدخل الامتحان في المادة مرة واحدة في كل فصل دراسي بالمجموع الكلي، والملحق بنص الدرجة، دلوقتي كل طالب هيدخل كل مادة 4 مرات بالمجموع الكلي".

* كيف تحتسب درجات الامتحانات هذا العام ؟

- "نتصور أن طالبًا حصل على 30 /100 في أول امتحان، ثم 60 / 100 في ثاني امتحان بالفصل الدراسي الأول، إذًا ستكون محصلة الفصل الدراسي الأول 60 / 100، نظرًا لاحتساب الدرجة الأعلى وليس متوسط الدرجتين".

وفي الفصل الدراسي الثاني إذا حصل نفس الطالب على 40 /100، وكذلك 55 /100، إذًا فإن درجة الفصل الدراسي الثاني لهذا الطالب 55 /100".

وأنه لحساب مجموع الطالب في العام كله، تجمع درجات الفصلين الدراسيين ويقسمان على 2، أي (60+55)÷2 =57.5.

وفي سيناريو آخر، إذا حصل طالب على 20 /100، و40/ 100 في الفصل الدراسي الأول، يحتسب له الـ40 /100، ولكنه يحتاج في الفصل الدراسي الثاني إحراز أكثر من 60 / 100 لضمان النجاح.