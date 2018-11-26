طالبان تتبنى هجوما استهدف قافلة أمنية في أفغانستان

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٣ ص
حركة طالبان
أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الإثنين، عن مسئوليتها عن هجوم استهدف قافلة أمنية في إقليم فراه الكائن غربي أفغانستان، ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن المتحدث باسم حركة طالبان قاري يوسف أحمدي، قوله إن الحركة استهدفت قافلة أمنية، ما أدى إلى مقتل 20 من أفراد الأمن وتدمير 4 سيارات تابعة للشرطة خلال الهجوم، ومن جانبها، أفادت المستشفى الإقليمي بأنها استقبلت 22 جثة و5 مصابين آخرين من رجال الشرطة ومعظمهم في حالة حرجة. وفي أغسطس الماضي، قتل 20 شخصا وأصيب 40 آخرين، إثر تفجير انتحاري داخل مسجد بمدينة "جارديز" شرق أفغانستان.
اقرأ أيضا| الجفاف.. أزمة جديدة تضرب أفغانستان وسط الحربوقُتل 26 شخصا، يوم الجمعة الماضي، في تفجير استهدف مسجدا في إقليم خوست شرقي أفغانستان، وقال مسؤولين في المنطقة «إن انفجارا وقع في مسجد في إقليم خوست شرقي أفغانستان، أسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين»، وأوضح مسؤول أمني: «إن الانفجار وقع
وقُتل 26 شخصا، يوم الجمعة الماضي، في تفجير استهدف مسجدا في إقليم خوست شرقي أفغانستان، وقال مسؤولين في المنطقة «إن انفجارا وقع في مسجد في إقليم خوست شرقي أفغانستان، أسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين»، وأوضح مسؤول أمني: «إن الانفجار وقع في مسجد داخل قاعدة للجيش الأفغاني في منطقة إسماعيل خيل بإقليم خوست»، وأضاف مسؤول أمني ثان، أن أكثر من 26 شخصا لقى مصرعهم، بينما أصيب أكثر من 50 شخصا، في أثناء حضورهم لأداء صلاة الجمعة.
يذكر أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 5 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة قرب سجن بالعاصمة الأفغانية كابول، حيث أكد مسؤولون، أن انتحاريا فجر نفسه قرب بوابة أكبر سجن في أفغانستان.
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