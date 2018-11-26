انت الان تتابع ديديه دروجبا.. قصة قائد أنقذ بلاده من الحرب الأهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - في الخرطوم يطلق الحكم صافرته وفي كوت ديفوار تحملق الأعين باتجاه الشاشات هل يفعلها دروجبا؟ هل نرى العلم الإيفواري يحلق في كأس العالم ألمانيا 2006؟

إنه صباح يوم السبت 8 أكتوبر 2005، في كوت ديفوار صباح ليس هادئا، فقوات المتمردين في الجنوب والقوات الحكومية في الشمال، على أهبة الاستعداد لإطلاق النيران في أي وقت وإزهاق مزيد من الأرواح، في حرب أهلية بدأت منذ 19 سبتمبر 2002 واستمرت حتى عام 2011، لكن مساء هذا اليوم كان مختلفا بالنسبة لشعب كوت ديفوار، فالجميع مستعدون لمباراة فاصلة في تاريخ الكرة الإيفوارية، هل تتأهل بلادهم لأول مرة في تاريخها إلى كأس العالم ويحصل لاعبوها على بطاقة العبور إلى ألمانيا 2006؟

في مساء نفس اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم، قبل أن ينقسم السودان، يقف ديديه دروجبا ورفاقه في انتظار تحقيق حلم يوحد بلدهم وينقذها من حرب أهلية كان الأطفال فيها يقتلون بعضهم البعض من أجل مسحوق الكاكاو، الذي يستولي عليه المستعمر الأوروبي ليصنع منه «الشوكولاه» الفاخرة لأطفاله. على الضفة الثانية

في مساء نفس اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم، قبل أن ينقسم السودان، يقف ديديه دروجبا ورفاقه في انتظار تحقيق حلم يوحد بلدهم وينقذها من حرب أهلية كان الأطفال فيها يقتلون بعضهم البعض من أجل مسحوق الكاكاو، الذي يستولي عليه المستعمر الأوروبي ليصنع منه «الشوكولاه» الفاخرة لأطفاله.

على الضفة الثانية في شمال وجنوب كوت ديفوار، يقف المسلحون والأطفال والمدنيون، الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الحرب، ينتظرون فرحة تنسيهم النزاع المسلح ولو لدقائق، يتلهفون لرؤية القائد ديديه دروجبا.

في الخرطوم يطلق الحكم صافرته، وفي كوت ديفوار تحملق الأعين باتجاه الشاشات، هل يفعلها دروجبا؟ هل نرى العلم الإيفواري يحلق في ألمانيا؟ يلعب الشاب دروجبا، 27 عاما، بحماس حاملا في قلبه هم بلاده، يريد أن يقدم ولو شيئا بسيطا يلهي شعبه عن الحرب والدم، فيحرز هدفا في الدقيقة 53.

الآن 90 دقيقة مرت من عمر المباراة، أطلق الحكم صافرته، فاز المنتخب الإيفواري بـ3 أهداف لهدف، فأطلق السكان صافرات الفرح، لكن ما هي إلا لحظات حتى تخشبوا، دروجبا في بث مباشر على التلفاز، من غرفة الملابس، يجلس جاثيا على ركبتيه بين رفاقه. ما هذا يا دروجبا؟ لماذا لا تحتفل؟ ولماذا يبدو على ملامحك هذا الحزن الدفين؟ ألم تحقق إنجازا طال انتظاره؟

في عام 2000 اعتقل الجيش الإيفواري لاعبي المنتخب في أحد معسكراته، وتم إجبار اللاعب إبراهيم باكايوكو على أداء مارشات عسكرية لتعزيز وطنيته الناقصة، الآن يا دروجبا تريد أن تثبت أن لاعبي الكرة وطنيتهم ليست ناقصة، فجثوت على ركبتيك لتلقي أفضل كلماتك: «سكان الكوت ديفوار، بالشمال والجنوب، الشرق والغرب، نطلب منكم، منحنين، أن يعفوا بعضكم عن بعض.. اعفوا اعفوا.. بلاد كوطننا لا يجب أن تعيش هذا التطاحن والاقتتال، ولتنظموا انتخابات حرة».

الآن الرؤوس التي كانت معلقة على التلفاز نُكست، والجميع عرف الإجابة «لماذا أنت حزين يا دروجبا؟»، رغم أنه كان لكلمات دروجبا صدى واسع في وقتها، وتم التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار، إلا أن بلاده لم تستطع أن تنظم انتخابات رئاسية في أكتوبر 2005.

لكن دروجبا قائد لا يعرف اليأس، وبشجاعة يتقدم الموقف، لا يريد الحرب، يريد لبلاده، التي استمر فيها التناحر وزاد عدد القتلى، أن تكون الأفضل، فاختار هذه المرة (في عام 2006) بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب إفريقي، أن يتوجه إلى مدينة بواكي، مركز القوات الانقلابية، لماذا يا دروجبا؟ لماذا تذهب وحيدا حاملا جائزتك؟ هل تترك الرفاهية في لندن وتخاطر بحياتك؟ «هنا سأحتفل بحصولي على الجائزة، ومن هنا سأعود مجددا للسلام وسأطالب بوحدة بلادي».

وصل دروجبا إلى مدينة بواكي، فحمله الجميع على الأكتاف وبدأت الاحتفالات، واستقبله مسؤولون رسميون طالبين منه إقامة مباراة ودية في المدينة، وهنا استغل الفرصة «يجب أن يحضر مسؤولون ومدنيون من أهل الشمال» فتمت الموافقة على طلبه، وعقدت مباراة ودية تاريخية أمام مدغشقر، بعد هذه الزيارة بشهور.

«نحييك يا أرض الأمل ويا أرض الإكرام

البلاد الجميلة

أعادت لنا الكرامة

أبناء ساحل العاج المحبوبة

الأبناء الفخورون بعظمة بلادهم»

النشيد الوطني، الذي تم تأليفه عام 1960، في هذه المباراة كان له وقع آخر على الآذان، فلأول مرة يردده أهل الشمال والجنوب جنبا إلى جنب، بعد 5 سنوات من المقاطعة، بحضور وزراء الحكومة وممثلي المعارضة، «معاينة الطرفين معا وترديد النشيد الوطني كان أمرا مميزا، أحسست أن ساحل العاج عادت إلى الحياة من جديد».. هكذا علق دروجبا، الذي كان له الفضل بعد هذه المباراة، في أن تبدأ أول جلسة حوار بين الانفصاليين والحكومة، انتهت بإعادة توحيد ساحل العاج، فخرج الجميع حاملين صور دروجبا عرفانا وتقديرا لفتى استطاع أن يوحد بلاده بمباراة كرة قدم بعد أن فشلت في ذلك 14 اتفاقية.

ما فعلته يا دروجبا أثبت أنك وطني أكثر من الذين يدعون الوطنية، وأثبت أنك تنتمي لتلك الأرض أكثر من الذين عاشوا عليها، وأن قلبك معلق بها، يبدو أنك حين سافرت لعمك في باريس بعمر الخامسة لم يورثك فقط حب كرة القدم بل زرع داخلك الوطن فظللت تحمل همومه، حتى إنك عدت إليه ثانية بعد 3 أعوام فقط، لكن اللعنة على الفقر الذي أجبرك على الرحيل مرة ثانية بعمر الـ11 بعد مرور أسرتك بضائقة مالية، ربما لا ينبغي أن نلعن الفقر هذه المرة، لأنه صنع منك نجما عبر ببلاده لبر الأمان.

الفتى دروجبا الآن كبر، مر من حياته 40 عاما، خلالها أصبح ضمن أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم، وقام بالعديد من الأعمال الخيرية، وأصبح سفيرا للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة، بنى 5 مستشفيات مجانية للأطفال، فهو يريد لهم مستقبلا أفضل بعيدا عن النزاع على مسحوق الكاكاو.

«عندما أفكر في العشرين عاما الأخيرة من مشواري الاحترافي أشعر بالفخر لما حققته كلاعب وكيف شكلتني كرجل، إذا أخبرك شخص ما أن أحلامك كبيرة وجه له الشكر واستمر بالعمل بجدية وذكاء أكثر لتحوله إلى حقيقة»، هذه كانت كلمات دروجبا التي أعلن بها اعتزاله اللعب منذ أيام، لك الحق دروجبا أن تشعر بالفخر بعد ما حققته، المستطيل الأخضر سيفتقدك كثيرا وستظل قلوبنا معلقة بالساحرة المستديرة منتظرين أن تمنحنا قائدا آخر يتقدم مسيرة السلام في القارة.