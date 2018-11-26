انت الان تتابع «ورد مسموم» لأول مرة في سادس أيام المهرجان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ ص

فيلم ورد مسموم

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الأربعين، عروضه لليوم السادس على التوالي، منذ انطلاق فعالياته في 20 نوفمبر الجاري، ومن بين أهم الأفلام المعروضة اليوم الإثنين، ضمن فعاليات المهرجان، فيلم "ذات يوم" على المسرح الكبير، الساعة 12 ظهرًا، من المجر، وفي نفس الموعد على المسرح الصغير الفيلم الفرنسي "الدولة ضد مانديلا والآخرين"، أما في مركز الإبداع فيُعرض فيلم "آنا ونهاية العالم" إنتاج مشترك أمريكي وبريطاني، وفي سينما الهناجر يُعرض برنامج "سينما الغد 3". ويقام في العاشرة صباحًا مؤتمر صحفي كبير لكل اعضاء لجان التحكيم المختلفة لكل أقسام المهرجان.

وفي الثالثة والنصف، يعرض المسرح الكبير فيلم "أمين"، والمسرح الصغير الفيلم المصري "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح، وفي مركز الإبداع فيلم "حفرة الصلصال"، وفي سينما الهناجر فيلم "المُترجِم"، وفي مسرح الهناجر فيلم "مريم تكذب". وفي السادسة والنصف، يعرض المسرح الكبير "الغراب الأبيض"، والمسرح الصغير