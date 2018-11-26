انت الان تتابع مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بسبب موسكو وكييف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥٢ ص

مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا يبحث خلاله التصعيد العسكري الذي وقع، أمس الأحد، بين روسيا وأوكرانيا إثر احتجاز البحرية الروسية 3 سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش، كما أفاد دبلوماسيون، وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين لوكالة "فرانس برس" إن روسيا وأوكرانيا طلبت عقد هذا الاجتماع، وأعرب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو عن "تنديده بهذا العمل العدواني الذي قامت به روسيا بهدف الدفع عمدا نحو تفاقم الوضع في هذه المنطقة"، واتهمت موسكو السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".

وأكدت موسكو أنها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار، ما أسفر عن إصابة 3 بحارة أوكرانيين بجروح، بينما قال الجيش الأوكراني إن عدد جرحاه هو 6 وليس 3. اقرأ أيضا| روسيا تحتجز 3 سفن أوكرانية في البحر الأسود وكان جهاز الأمن الروسي قال في بيان، أمس، إنه "بغية إرغام السفن العسكرية الأوكرانية على