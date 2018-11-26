انت الان تتابع تفجير سيارة قرب مركز ديني بالصومال.. و«الشباب» تتبنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٧ ص

حركة الشباب الصومالية

قال زعيم محلي في الصومال إن سيارة ملغومة انفجرت قرب مركز ديني في وسط الصومال، صباح اليوم الإثنين، وإن مسلحين اقتحموا المركز لمهاجمة رجل دين مثير للجدل. وقال فرح نور وهو شيخ في بلدة جالكعيو: "اقتحمت سيارة ملغومة مركز رجل دين مثير للجدل يدعى عبد الولي، المسلحون الآن في الداخل ويطلقون النار"، وأعلنت حركة الشباب مسئوليتها عن الهجوم، وذكر عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم الشباب: "اقتحمت سيارة ملغومة مركز ديني ومسلحونا في الداخل الآن والمعارك مستمرة".

يذكر أنه في يوم 9 نوفمبر الجاري، وقع حادث إرهابي في الصومال، أسفر عن مقتل 17 شخصا في العاصمة مقديشيو، إذ أعلنت الشرطة الصومالية أن التفجير نفذه مهاجمون انتحاريون باستخدام سيارتين ملغومتين بالقرب من مقر إدارة التحقيقات الجنائية في مقديشو. وفي أكتوبر الماضي، وقع تفجير انتحاري بسيارة ملغومة استهدف موكبا