صحيفة إماراتية: بريطانيا اختارت طريقها

قالت صحيفة خليجية، إن بريطانيا اختارت طريقها، ولم يعد يعنيها أن يكون هناك أي قيد أوروبي فعلي على المدى البعيد لعلاقاتها المضطربة مع دول الاتحاد.

وتابعت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - " لكن السؤال الحقيقي أنه مع الكم الهائل من الأزمات الأوروبية هل يمكن أن يحافظ "الاتحاد" على ترابطه، أم سيؤسس الانفصال الأوروبي البريطاني لحلقات جديدة سوف تعمل لتغرد خارج السرب، مع تزايد موجة المد الشعبوي واليمين المتطرف الذي تشهد بعض الدول الأوروبية تصاعداً مقلقاً له، وأزمات اقتصادية وقفت كل قوانين الاتحاد عاجزة عن التعامل معها أو إيجاد الحلول لها، يضاف لها موجة لجوء وهجرة فتحت لها ألمانيا البواب فهزت دول الاتحاد الأوروبي، وما رأت فيه ألمانيا فرصة لتعويض النقص في الأيدي العاملة، دفع دولاً ثانية للانغلاق أمثر والتلويح بخطوات قد تضعها على طريق الانفصال.

واضافت ان التاريخ الذي أعاد الكثير من الباحثين التركيز عليه، خلال أزمة المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي والانقسامات في الداخل البريطاني جراء الضغوط الأوروبية، تبين أنه كان علاقة نفعية، اعتبرت بريطانيا طوال عقود أن التشجيع عليها لا يمكن أن يصدر إلا من دول ضعيفة، ومن هنا عارضت السوق الأوروبية المشتركة وابقت عملتها ذاتها، والغريب أنه رغم مواقفها تلك فإن بعض أنصار قادة دول في الاتحاد الأوروبي ومنذ زمن بعيد اعتبروا أن التقارب مع بريطانيا أكثر من اللازم سيجعل منها حصان طروادة للولايات المتحدة.

وخلصت الى القول " صفحة تاريخية تم طيها، والأنظار اليوم إلى نتائج "بريكست" على مصير الاتحاد الذي لم يستقر أو يستكن بعد، كما أنه لم يمتلك القدرة الفاعلة كما يريد، وبقيت الدول التقليدية في مكانتها تاريخياً مثل ألمانيا وفرنسا وحدها ذات الصوت المرتفع رغم الخلافات داخلها ذاته.. كيف ستكون تداعيات الانفصال البريطاني ومآلاته ستكشفه الفترة القادمة".