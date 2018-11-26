الإمارات.. توقف حافلات المناطق الجبلية والبعيدة برأس الخيمة بسبب الأمطار

أكد عبيد البريكي مدير فرع مواصلات الإمارات في رأس الخيمة، توقيف حركة الحافلات المدرسية المتجهة إلى المناطق الجبلية والبعيدة في الإمارة بالتنسيق مع إدارات المدارس في تلك المناطق لضمان سلامة الطلبة وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف أن عملية التنسيق بدأت منذ الساعة الخامسة صباح اليوم قبل بدء تلك الحافلات بالتحرك في خطوط سيرها اليومية.

يشار إلى أن مناطق متفرقة من الإمارات تشهد سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة وأعلنت إدارات بعض المدارس تعليق الدراسة لنهار اليوم بسبب الأمطار.