تعطيل الدوام الرسمي في مدارس الشارقة بسبب الأمطار

هطلت أمطار غزيرة ومتواصلة في الشارقة، أدت إلى عرقلة حركة المرور وتعطيل الدراسة في عدد كبير من المدارس، وشهدت ساعات الذروة الصباحية تكدسا للمركبات في بعض الشوارع، من بينها شارع الإمارات وشارع محمد بن زايد، وشوارع داخلية في الشارقة مثل الوحدة والتعاون، فيما انتشرت الدوريات التابعة لشرطة الشارقة لتسيير الحركة المرورية حيث بذل أفرادها جهوداً كبيرة كانت موضع تقدير مستخدمي الطرق.

من جانبها أعلنت إدارات مدرسية في الشارقة عن تعطيل الدوام الرسمي اليوم بسبب الأحوال الجوية السائدة حاليا فيما تلقى أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة وحكومية رسائل نصية عبر موقع التواصل الاجتماعي واتس أب تفيد بتعليق الدراسة حرصا على سلامة وأمن الطلبة والعاملين في الميدان التربوي .

وأكد مديري مدارس أن بعض الطلبة الذين حضروا بالحافلات المدرسية تم إعادتهم إلى منازلهم واخطار سائقي الحافلات بالعودة إلى المدرسة، لافتين إلى أن مجلس الشارقة للتعليم منحهم الصلاحية بالتعطيل من خلال تقدير الظروف المناخية ووضع أمن وسلامة الطلبة على رأس الأولويات.

وشددت وزارة التربية على أن سلامة الطلبة أولوية قصوى، مهيبة بأولياء الأمور والطلبة اتباع معايير اﻷمن والسلامة في اﻷجواء الممطرة، مفوضة إدارات المدارس اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن أقصى درجات السلامة الطلبة في حال الظروف الجوية الصعبة، التي تشمل الضباب والعواصف الرملية، والرياح، والأمطار، والفيضانات.

ورفعت بلدية مدينة الشارقة من درجة الاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة مؤكدة أن جميع فرق عملها متواجدة حالياً في الميدان للتعامل مع تجمعات المياه ومتابعة جميع البلاغات التي ترد عبر الخط الساخن، مهيبة بأفراد المجتمع اتباع التعليمات حفاظا على سلامتهم.