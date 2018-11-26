ارتفاع عدد مصابي زلزال إيران إلى 399

ارتفع إلى 399 عدد المصابين جراء الزلزال الذي ضرب محافظة كرمنشاه شمال غربي إيران، مساء الأحد.
وأعلنت تلك الحصيلة الجديدة مدير إدارة الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند، في بيان.
وقال مرتضى سليمي، المسؤول في الهلال الأحمر الإيراني، للتلفزيون الحكومي، إن 171 شخصًا أصيبوا بجروح جراء الزلزال، مشيرا أن معظم تلك الجراح طفيفة.
وأفادت قناة "العالم" الإيرانية بإرسال 18 فريق إنقاذ لتقييم الخسائر في المناطق التي ضربها الزلزال.
من جهتها ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء أن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة على مقياس ريختر.
وقالت هيئة المسح الأمريكية إن مركز الزلزال يقع على بعد 20 كلم جنوب غرب بلدة سربل ذهاب، وبلغت قوته 6.3 على مقياس ريختر، وبعمق 10 كلم.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران القول إن سكان محافظات أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وخوزستان وهمدان، الواقعة غربي إيران، شعروا بالزلزال.
وهرع سكان تلك المحافظات إلى الشوارع والمتنزهات خوفا من هزات ارتدادية.
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