طقس المملكة.. توقعات بانخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق شمال وشرق ووسط المملكة مع فرصة تكون الضباب على تلك المناطق.
في حين يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.
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