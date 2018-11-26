قادة الاتحاد الأوروبي يصادقون على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد

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صادق قادة الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، الأحد، في بروكسل على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونك قد وصف يوم التصويت، بـ «اليوم الحزين».

وتابع يونكر- حسبما نقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية الناطقة بالإنجليزية- أن مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) هو «أفضل اتفاق ممكن» بالنسبة للمملكة المتحدة.

كما صرح مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست ميشيل بارنييه أن الاتفاق هو خطوة ضرورية لبناء الثقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال بارنييه: «إن هناك حاجة لبناء المرحلة التالية من تلك الشراكة الطموحة وغير المسبوقة».. مضيفا :«سنظل حلفاء وشركاء وأصدقاء».

وأكد أن العمل تم طوال فترة المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق وأن النقاش تم دائما لمصلحة المملكة المتحدة وليس ضدها.. مضيفا أنه قد حان الوقت ليضطلع كل جانب بمسؤولياته.