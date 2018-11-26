شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يبحث في اجتماع طارئ التصعيد بين روسيا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم (الإثنين) اجتماعاً طارئاً يبحث خلاله التصعيد العسكري الذي حصل (الأحد) بين روسيا وأوكرانيا إثر احتجاز البحرية الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش، كما أفاد دبلوماسيون.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين إنّ كلاًّ من روسيا وأوكرانيا طلبت عقد هذا الاجتماع وإنّ موسكو اقترحت أن يعقد في الساعة (16,00 ت غ).

وندّدت كييف بما اعتبرته «عملاً مجنوناً أقدمت عليه روسيا ضد أوكرانيا»، مؤكّدة أنّ «الهجوم» كان متعمّداً.

بالمقابل أكّدت موسكو أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء اطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما قال الجيش الأوكراني إنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.

واتّهمت موسكو السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ«أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية».

ومضيق كيرتش هو الطريق البحري الوحيد بين البحر الأسود وبحر آزوف ويعتبر محوراً استراتيجياً ذا أهمية قصوى لكلّ من روسيا وأوكرانيا.