الان تتابع السيطرة على حرائق كاليفورنيا الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لوس أنجليس -الخليج 365:

سيطر رجال الإطفاء بشكل كامل على الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد أكثر من أسبوعين على اندلاعها.

وأفادت هيئة إطفاء الحرائق في كاليفورنيا اليوم بأنه تمت السيطرة على حريق كامب فاير بالكامل.

وأدت الحرائق التي اندلعت في الثامن من شهر نوفمبر الجاري إلى مصرع 87 شخصًا، فيما لا يزال 249 آخرين في عداد المفقودين.