قوات الشرعية اليمنية تحرر مديرية الظاهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلن الجيش اليمني استكمال تحرير مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي بالكامل، ومواصلة التقدم نحو مديرية حيدان، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف الانقلابيين، التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمس، بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية بالرياض، بعد لقائه مطلع الأسبوع الحالي بقيادات الحوثيين في صنعاء.

ويهدف لقاء الرياض لإطلاع الحكومة على مقترح الخطة الأممية وإجراءات بناء الثقة، وعودة طرفي النزاع في اليمن إلى جولة المشاورات التي يتم الاستعداد لها في السويد الشهر المقبل.

وأكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن أن المرجعيات الثلاث ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، هي الضامنة لأمن اليمن وسلام المنطقة.

وجدد خلال لقائه وزير الخارجية في حكومة بلاده خالد اليماني أمس الأول بمدينة الرياض، التأكيد على تعاطي الشرعية بإيجابية مع خيارات السلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث، بما يؤدي إلى استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي.

تعزيزات حوثية

ميدانيا دفعت ميليشيات الحوثي بتعزيزات كبيرة من عناصرها باتجاه جبهات الحديدة وصعدة والبيضاء عقب مغادرة غريفيث، وشنت قصفا مكثفا على المناطق السكنية جنوب وشرق الحديدة.

ونفذت حملة اعتقالات واختطاف للمسافرين في طريق ذمار- البيضاء بمأرب، وخارج مدينة دمت بالضالع.

قابلتها طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعشرات الغارات، مستهدفة تعزيزات الانقلابيين على الخطوط الشمالية لمدينة الحديدة والرابطة بين الحديدة ومحافظات حجة والمحويت وصنعاء، عبر مديرية الضحي والقناوص.

كما استهدفت تعزيزات على الخطوط الرابطة بين مناطق الجراحي وزبيد وبيت الفقية جنوب الحديدة، التي دفعت بها الميليشيات من محافظتي ذمار وإب.

تحرير الظاهر

من جهة أخرى، أعلن الجيش اليمني استكمال تحرير مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي بالكامل، ومواصلة التقدم نحو مديرية حيدان، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف الانقلابيين.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن تحرير كامل مديرية الظاهر، سيكون منطلقا لتحرير منطقة مران، مسقط رأس زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، وتوجيه هزيمة معنوية ونفسية كبيرة للمشروع الحوثي الطائفي الانقلابي.

وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن قوات الجيش بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، استكملت تحرير سوق ومدينة الملاحيط ومثلث مران، إضافة إلى مبنى المجمع الحكومي وإدارة الأمن، في إطار عملية عسكرية واسعة لاستكمال السيطرة على مديرية الظاهر بالكامل.

وأشار إلى مواصلة الجيش تقدمه الميداني في الجهة الشرقية لمديرية الملاحيط بعد تحرير عقبة تراني وخلفها مصنع الكسارة.

أما في الجهة الشمالية للجبهة، فسيطر الجيش على عدد من المواقع الاستراتيجية، ومنها تبة القيادة وتبة الوصاغي وغيرها من المواقع التي كانت تمثل أهم تحصينات ميليشيات الحوثي الانقلابية، ويستعد الجيش لدخول مديرية حيدان لتطهيرها من الحوثيين.

كما واصل الجيش اليمني، مدعوما من التحالف، تقدمه الميداني في مديرية باقم بمحافظة صعدة، لاستكمال تحريرها من قبضة الميليشيات.

وتخوض قوات الجيش معارك عنيفة لليوم الثالث على التوالي في مركز مديرية باقم، كما استهدف طيران التحالف تجمعات وتعزيزات الانقلابيين بغارات عدة في مناطق متفرقة من المديرية، حيث ألحق بهم خسائر في العتاد والأرواح.

هجوم مقبنة

هذا وشنت قوات الجيش الوطني أمس، هجوما عنيفا على مواقع تمركز لميليشيا الحوثي في جبهة مقبنة غرب تعز، وسيطرت قوات الجيش على جبل العودين بعزلة اليمن المحاذي لجبهة الكدحة، وتبة الزوم والشاهد، وجبل رحمي والردمة.

وتواصل وحدات الجيش تقدمها في محيط جبل القحاف الاستراتيجي، وسط انهيارات متسارعة في صفوف الميليشيات الانقلابية، وأسفرت المواجهات عن أسر أحد عناصر الميليشيا الانقلابية، وقتل وجرح آخرين، واغتنام رشاش 12/ 7 ومعدل شيكي، وعدد من البنادق اليدوية.

مشاهدات يمنية