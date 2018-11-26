عصام أبو المجد يطالب "التعليم" بتحذير الطلاب من ألعاب العنف على الانترنت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عصام أبو المجد، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وزارة التربية والتعليم بضرورة العمل على توعية الطلاب والتلاميذ من مخاطر الألعاب على مواقع التواصل الإجتماعى وكذلك الألعاب الخاصة على الانترنت التى تدعوا اللاعبين لعمل مجموعة من التصرفات العنيفة والدموية والتى تقضى على مستقبل وأرواح أبنائنا.

وأكد عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، على ضرورة الاستجابة لمطالب وزارة الداخلية للأسر وأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم حال استخدامهم لشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" حرصًا عليهم مما قد تحتويه تلك الألعاب أو ما تتضمنه بعض المواقع من الحض على الإرهاب، والتأثير السلبى على سلوك النشأ لدفعهم إلى ارتكاب الجرائم أو الانتحار، وإذ تضطلع الوزارة بمتابعة تلك المواقع والقائمين عليها، فإنها تحذر من خطورة عدم التفات الأسر لمسئولياتها تجاه أبنائها ومغبة تركهم للوقوع كفريسة فى براثن تلك الممارسات التى تهدد المجتمع ومستقبل دعامته من الشباب" وهى رسالة واضحة لحماية الابناء من مخاطر السوشيال ميديا.

جدير بالذكر أنه تم القبض على طالب ثانوى مزق جسد مدرسته تقليدا للعبة على الإنترنت فى الإسكندرية.