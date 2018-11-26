شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان يطالب بالتنسيق المستمر بين غرف عمليات المحافظات وهيئة الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن الحكومة عليها أن تكون مستعدة بالشكل الأمثل لفصل الشتاء هذا العام حتى لا تحدث أى مشكلات بالمحافظات مع هطول الأمطار والسيول لافتا إلى أن وزارة الرى لديها خطة عمل لتجميع مياه السيول فى أماكن بعينها حتى لا تؤثر على المواطنين.

وأضاف وهدان فى تصريحات لــ"الخليج 365"، أنه يجب على الحكومة أن تضع معايير خاصة لاستكمال رصف الطرق والشوارع بشكل مائل ليساعد فى تجميع الأمطار نحو بالوعات الصرف مباشرة او على جانبى الطريق .

وطالب وكيل مجلس النواب، أن يكون هناك تنسيق كامل بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة وبين هيئة الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة باستمرار بخصوص سقوط الأمطار والاستعداد بشكل منظم لمنع وقوى أى آثار سلبية على المواطنين.