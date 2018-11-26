عراجي دعا لتشكيل الهيئة الدوائية: لا يعقل أن يبقى سوق الدواء فالتاً

أوضح رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ ​عاصم عراجي​ لـ"الأخبار" أنه "حصل نقاش قوي داخل جلسة لجنة الصحة التي عقت في شهر أيلول لمناقشة الفرق بأسعار الدواء بين ​لبنان​ ودول أخرى، لأننا أبلغنا المعنيين أنه لا يمكن لأسعار الدواء أن تستمر على هذا النحو، لا سيما أن لبنان يخسر الكثير مع سفر اللبنانيين إلى ​تركيا​ لشراء الدواء الأرخص بسبعة أضعاف من السعر اللبناني. ولا يمكن هنا التحجج بتسهيلات الدولة التركية، فالفرق كبير جداً ويصعب تبريره".

ولفت إلى انه "منذ سنوات نطالب بمختبر مركزي لتشجيع ​الصناعة​ المحلية على أن تكون أسعارها مشابهة لأسعار تركيا. ويفترض أيضاً تشكيل الهيئة الدوائية بأسرع وقت لأن كلفة الفاتورة الدوائية باتت غير مقبولة نهائياً"، مشددا على انه "لا يعقل أن يبقى سوق الدواء فالتاً. الفاتورة الدوائية هي نحو مليار ونصف مليون ​دولار​، وهذه نسبة عالية جداً إذا أردنا أن نحسبها بالنسبة إلى الفرد في لبنان".