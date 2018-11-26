قاطيشا: الظرف مناسب للبحث بالاستراتيجية الدفاعية منذ وصول عون للرئاسة

رأى عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب وهبة قاطيشا أنه "منذ اليوم الأول لوصول العماد ​ميشال عون​ إلى سدة الرئاسة بات الظرف مناسباً للعودة للبحث ب​الاستراتيجية الدفاعية​"، معتبراً أن "هذا الملف غير مرتبط بوجود ​حكومة​ أو عدمه".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أكد قاطيشا أنه "يمكن أن ينطلق ​النقاش​ الوطني بهذا الخصوص فوراً، وإن لم يكن على مستوى الأقطاب ونحن كحزب "القوات اللبنانية" لدينا تصور واضح، ولا شك أن بعض القوى بدلت رأيها منذ العام 2006، كما أن الظروف تبدلت".

وشدد على "رفض اعتبار أن تحول "​حزب الله​" إلى قوة عسكرية إقليمية من شأنه أن يجعل البحث بمصير سلاحه أمراً صعباً"، معتبراً أن "فائض ​السلاح​ لا يمكن له أن يستخدمه في الداخل اللبناني للسيطرة على البلد لأنه يُدرك أن ذلك مستحيل"، متسائلا: "أما طرح دمج "حزب الله" في ​الجيش​ فغير ممكن وغير مقبول، فكيف نُدخل ميليشيا إلى الجيش؟ هو بالنهاية سيسلم سلاحه إلى ​إيران​ أو إلى ​الدولة اللبنانية​".