روكز: لضرورة مقاربة موضوع الاستراتيجية الدفاعية بعيداً عن البازار السياسي

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​شامل روكز​ أن "الظرف دائماً ملائم لمقاربة ملف ​الاستراتيجية الدفاعية​"، مشدداً على أنه "بقدر ما هو مهم أن يستقل بلد ما، بقدر ما هو مهم أن يحافظ على استقلاله من النواحي كافة، خصوصاً عسكرياً"، مشيراً إلى "وجوب أن تكون هناك ​حكومة​ فاعلة لمواكبة ملف الاستراتيجية الدفاعية للوصول إلى اعتماد آلية صحيحة".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أوضح روكز أن "أي بحث يجب أن يبدأ بتحديد المخاطر ومن ثم القدرات المتوفرة لمواجهة هذه الأخطار"، مشيراً إلى أنه "هناك خطران أساسيان يتربصان بنا حالياً هما العدو الإسرائيلي و​الإرهاب​، من هنا أهمية أن تُحدد لكل خطر مستلزمات التصدي له".

وشدد على أن "هذا الملف حساس جداً، ويتطلب إجماعاً وطنياً ووحدة صف"، لافتاً إلى أن "لتكتل "لبنان القوي" خطة لكيفية مقاربة الملف تحتاج لمزيد من النقاش، وأن الأهم أن يُبحث بمسؤولية وبعيداً عن البازار السياسي".