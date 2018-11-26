قوى الأمن تنفي تهريب مسبب حادث نيحا من المستشفى اللبناني الفرنسي

نفت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ المعلومات عن دخول مسلحين إلى المستشفى اللبناني الفرنسي وتهريب مسبب الحادث الذي وقع في محلة نيحا.

وأوضحت أنه تم فتح محضر بالحادثة بناء لاشارة النائب العام في البقاع، استمعت بموجبه إلى افادات المعنيين في المستشفى المذكور، مشيرة إلى أنه تبين أنه لم يحصل أي دخول مسلح إلى المستشفى، كما لم يسجل هروب أي أحد وبأن المدعو م.ز. قد دخل إلى المستشفى لمدة 35 دقيقة وخرج بعدها كون اصابته طفيفة، ولم يكن يقود أي من السيارات التي تعرضت للحادث، وبالتالي سوف يتم الإستماع اليه كشاهد.