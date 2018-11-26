مسؤول روسي: سوق المبيعات الروسية يمكنه أن يعوض الصين عن خسائرها

أعلن أمين المظالم التجارية ورئيس لجنة السلام والصداقة والتنمية الروسية الصينية بوريس تيتوف، أن سوق المبيعات الروسية، يمكنه أن يعوض الصين عن خسائرها بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وأكد في حديث لوكالة "سبوتنيك" انه "يمكن لسوقنا أن تعوض الصينيين ما يخسرونه في أميركا. بمعنى أن جزء من السلع التي كانت مخصصة للسوق الأميركية، يمكن أن يأتي إلينا، وهذا أمر جيد بالنسبة لروسيا. وفي المقابل، سيحل هذا محل الواردات من أوروبا".
وأضاف تيتوف: "السؤال الآخر، هو أين ينتظروننا في السوق الصينية باستثماراتنا وبضائعنا. من الضروري النظر إلى هيكل الصادرات الأميركية إلى الصين. المنتجات الزراعية بشكل رئيسي — الذرة وفول الصويا ومشتقاتها. وفي نفس الوقت، تستورد أميركا منتجات التكنولوجيا الفائقة، والتي في العديد من النواحي، تنتج الشركات الأميركية في الصين، مثل أبل".
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