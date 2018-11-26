مسؤول روسي: سوق المبيعات الروسية يمكنه أن يعوض الصين عن خسائرها

أعلن أمين المظالم التجارية ورئيس لجنة السلام والصداقة والتنمية الروسية ​الصين​ية بوريس تيتوف، أن سوق المبيعات الروسية، يمكنه أن يعوض الصين عن خسائرها بسبب الحرب التجارية مع ​الولايات المتحدة​.

وأكد في حديث لوكالة "سبوتنيك" انه "يمكن لسوقنا أن تعوض الصينيين ما يخسرونه في ​أميركا​. بمعنى أن جزء من السلع التي كانت مخصصة للسوق الأميركية، يمكن أن يأتي إلينا، وهذا أمر جيد بالنسبة ل​روسيا​. وفي المقابل، سيحل هذا محل الواردات من ​أوروبا​".

وأضاف تيتوف: "السؤال الآخر، هو أين ينتظروننا في السوق الصينية باستثماراتنا وبضائعنا. من الضروري النظر إلى هيكل ​الصادرات​ الأميركية إلى الصين. المنتجات الزراعية بشكل رئيسي — الذرة وفول الصويا ومشتقاتها. وفي نفس الوقت، تستورد أميركا منتجات التكنولوجيا الفائقة، والتي في العديد من النواحي، تنتج الشركات الأميركية في الصين، مثل أبل".