أ.ف.ب: حرس الحدود يغلق نقاط العبور بين تيخوانا المكسيكية وسان دييغو الاميركية

أعلن حرس الحدود الاميركي، عن إقفال نقاط العبور بين مدينة تيخوانا المكسيكية ومدينة سان دييغو الأميركية، أمام السيارات والمشاة حتى إشعار اخر، بعد أن حاول مئات المهاجرين اجتياز الحدود لدخول الأراضي الأميركية.
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب هدد قبل أيام بإقفال الحدود تماما بين الولايات المتحدة والمكسيك، في حال تفاقم الوضع بعد وصول آلاف المهاجرين الراغبين بدخول الأراضي الاميركية.
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