أ.ف.ب: حرس الحدود يغلق نقاط العبور بين تيخوانا المكسيكية وسان دييغو الاميركية

أعلن حرس الحدود الاميركي، عن إقفال نقاط العبور بين مدينة تيخوانا ​المكسيك​ية ومدينة ​سان دييغو​ الأميركية، أمام السيارات والمشاة حتى إشعار اخر، بعد أن حاول مئات ​المهاجرين​ اجتياز الحدود لدخول الأراضي الأميركية.

وكان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ هدد قبل أيام بإقفال الحدود تماما بين ​الولايات المتحدة​ والمكسيك، في حال تفاقم الوضع بعد وصول آلاف المهاجرين الراغبين بدخول الأراضي الاميركية.