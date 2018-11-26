المكسيك تعتزم إعادة مهاجرين حاولوا عبور الحدود إلى أمريكا بالقوة

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قالت المكسيك، اليوم الاثنين، إنها ترغب في طرد المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى، الذين حاولوا شق طريقهم نحو الحدود "الأمريكية - المكسيكية" بالقوة بالقرب من مدينة تيخوانا.

وقالت وزارة الداخلية المكسيكية في وقت متأخر، إن من يتم التعرف عليهم سيجري طردهم.​