إيران تكشف عن تدشين 3 مدمرات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب ا):
أعلن قائد سلاح البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، أن القوة البحرية سوف تدشن حتى نهاية العام الإيراني الجاري (العام الإيراني ينتهي في 20 مارس) 3 مدمرات.
وقال الأدميرال خانزادي في إفادة صحفية أمس الأحد إن القوة البحرية ستدشن حتى نهاية العام الإيراني الجاري مدمرات سهند ودنا ودماوند، بحسب وكالة أنباء فارس.
وأوضح أن مدمرتي سهند ودنا ستنضمان إلى الأسطول البحري في جنوب البلاد، وستنضم المدمرة دماوند إلى الأسطول البحري شمال البلاد.
وأفاد بأن المدمرة سهند ستنضم الأسبوع الجاري إلى الأسطول البحري جنوب البلاد بمناسبة يوم القوة البحرية الموافق 28 نوفمبر .
وأشار الأدميرال خانزادي إلى أن المدمرة سهند مخصصة لحمل مروحيات وإزالة الألغام، علاوة على قدرتها على قطع مسافات كبيرة.
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