الجنايات تُحاكم 12 متهما بقضية "ثأر أوسيم" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 12 متهمًا في قضية ثأر بأوسيم.

كانت المحكمة أمرت بإحالة أوراق 12 متهمًا إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي تمهيدًا لإعدامهم شنقًا، وهم: "زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفي وماضي شوقي ومجدي شوقي (محبوسين)"، وغيابيًا لكل من "عبدالحليم حافظ وسعد زغلول وسالم حافظ وهشام إبراهيم، وفتحي حسين".

وقضت محكمة النقض بقبول الطعن على الحكم، وأمرت بإعادة محاكمتهم.