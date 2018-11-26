وكيله: كارتيرون لا يريد التدريب في مصر بعد الأهلي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٢٢ ص
قال عمر نبيل، وكيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن إجراءات إنهاء تعاقد المدرب مع النادي الأحمر، ستنتهي صباح اليوم الإثنين، بعد جلسته مع خالد الدرندلي أمين صندوق القلعة الحمراء التي تم الاتفاق خلالها على كافة الأمور المادية، وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، من منصبه بالفريق الأحمر، وذلك عقب الخروج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي، والذي جاء بعد خسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي قبل أسابيع قليلة.
وأكد نبيل، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد من برنامج «ملعب ON»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، أن كارتيرون سعيد بالمعاملة المحترمة التي لقاها من إدارة النادي الأهلي حتى عقب قرار إقالته قبل أيام قليلة.وتحدث، عن الفترة التي قضاها المدرب الفرنسي على رأس القيادة الفنية للأهلي، موضحا
وأكد نبيل، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد من برنامج «ملعب ON»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، أن كارتيرون سعيد بالمعاملة المحترمة التي لقاها من إدارة النادي الأهلي حتى عقب قرار إقالته قبل أيام قليلة.
وتحدث، عن الفترة التي قضاها المدرب الفرنسي على رأس القيادة الفنية للأهلي، موضحا أنه اجتمع بالخطيب الخميس الماضي، قبل مواجهة الوصل، وعرض كارتيرون عليه خطة كاملة للفترة المقبلة، من لاعبين راحلين، وتدعيمات يحتاجها الفريق في انتقالات يناير.
وحول العروض التي تلقاها عقب رحيله، قال وكيله إنه تلقى عروضًا شفهية من الإسماعيلي والمصري، وبعض العروض الخارجية بعض أندية شمال إفريقيا، لكنه يرغب في الحصول على قسط من الراحة في الفترة الحالية بعد الضغوط التي تعرض لها، مشددًا: «لا أعتقد أن هناك خيار لكارتيرون في مصر سوى النادي الأهلي».
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