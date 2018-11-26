انت الان تتابع نجم الأهلي: لا توجد مقارنة بين حسام البدري وكارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:١١ ص

أشاد أحمد أيوب، مدرب النادي الأهلي السابق، بقدرات المهاجم الغاني جون أنطوي لاعب نادي مصر للمقاصة، مؤكدًا أنه لاعب مميز وغيابه يؤثر كثيرًا على الفريق الفيومي، وقال أيوب في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، إن "جون أنطوي أمامه فرصة تاريخية بالدخول في نادي المائة هدف في مصر، وهو أمر لم يحدث من أي لاعب إفريقي من قبل، وعن قلة مشاركة اللاعب حينما كان في صفوف الأهلي، علق: "لا أتذكر الأسباب وراء عدم مشاركته وإثبات نفسه مع الفريق الأحمر، عندما كنا في الجهاز الفني، مشاركته لم تكن كبيرة معنا".

وتمنى مدرب القلعة الحمراء السابق، استمرار محمد يوسف، في منصب المدير الفني مع الأهلي الحالي، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تمكن من قيادة الفريق لحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر، عقب رحيل حسام البدري عام 2013. وشدد أيوب، أن المقارنة بين حسام البدري، والفرنسي باتريس كارتيرون، المديرين