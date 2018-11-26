انت الان تتابع كيف علق السعيد على إشادة تركي آل الشيخ بهدفه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٧ ص

علق عبد الله السعيد، صانع ألعاب نادي أهلي جدة السعودي، على إشادة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، بالهدف الذي سجله مساء أمس الأحد، في شباك اتحاد جدة، وكتب "آل الشيخ"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب هدف السعيد قائلًا: "عبد الله السعيد لعيب"، واستخدم لاعب منتخب مصر السابق، في رده على آل الشيخ، علمي مصر والسعودية، إضافة إلى رمز القلب، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 22 ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما ظل الاتحاد في المركز السادس عشر والأخير برصيد نقطتين فقط.

وحقق فريق أهلي جدة السعودي الفوز على نظيره الاتحاد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي".وكان الأهلي السعودي ضم السعيد من صفوف الأهلي