شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحسينى يوجه إحاطة لوزير الزراعة عن مافيا الاستيلاء على الأراضى ببولاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيه إلى رئيس الحكومة ووزير الزراعة ، بشأن المحاولات المستمرة والممنهجة من مافيا سرقة أراضى الدولة والاستيلاء عليها بعقود وأوراق مزورة ومنها القيام بالاستيلاء على قطعة أرض تابعة للهيئة العالمة للإصلاح الزراعى والكائنة بطريق فيصل العمومى بنطاق الدائرة ومساحتها تزيد عن 6 أفدنة.

وأوضح الحسينى فى تصريح لـ" الخليج 365" أن سبق وتقدم بعدد من طلبات الإحاطة وتم إزالة التعدى الواقع على هذه الأرض من قبل البلطجية ، كما تم إلغاء مزاد علنى بتاريخ 12 فبراير 2016 بناء على طلب للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، وإعادة تخصيص المساحة لصالح محافظة الجيزة لإقامة مشروعات خدمية عليها مثل مدارس ومراكز شباب ومجمع شرطى وخدمى وغيرها من المشروعات الخدمية التى يحتاج إليها المواطنون فى بولاق.

وطالب عضو مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة ومناقشته للحفاظ على أراضى الدولة من الاستيلاء وسرعة البدء فى تنفيذ مشروعات تخدم أهالى بولاق.