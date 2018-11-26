زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب أمريكا الوسطى

محمد اسماعيل - القاهرة - رويترز:

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالًا بقوة 5.6 درجة ضرب ساحل أمريكا الوسطى على البحر الكاريبي، ليلة أمس الأحد.

وذكرت الهيئة أن الزلال، الذي سُجلت قوته في البداية عند 5.9 درجة، وقع على عمق 10 كيلومترات، بينما يقع مركزه على مسافة 96 كيلومترا شمال شرقي سان أندريس في كولومبيا.

وقال مركز التحذير من أمواج المد العاتية "تسونامي" في المحيط الهادئ، إنه لا يوجد أي تهديد كبير بحدوث تسونامي.​