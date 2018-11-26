كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل أمريكا الوسطى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب ساحل أمريكا الوسطى على البحر الكاريبى.

وذكرت الهيئة أن الزلال، الذى سُجلت قوته فى البداية عند 5.9 درجة، وقع على عمق 10 كيلومترات بينما يقع مركزه على مسافة 96 كيلومترا شمال شرقى سان أندريس فى كولومبيا.

وقال مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامى) فى المحيط الهادى إنه لا يوجد أى تهديد كبير بحدوث تسونامى.