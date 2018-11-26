انت الان تتابع روسيا تحتجز 3 سفن أوكرانية في البحر الأسود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٣ ص
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله، إن زوارق دورية روسية احتجزت 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود قرب القرم واستخدمت الأسلحة لإجبارها على التوقف، موضحًا إنه تحرك لأن السفن الأوكرانية دخلت بصورة غير قانونية للمياه الإقليمية الروسية وتجاهلت التحذيرات وقامت بمناورات خطرة، ونقلت الوكالة عن الجهاز قوله إن ثلاثة بحارة أوكرانيين أصيبوا في الواقعة وإنهم يتلقون الرعاية الطبية، وأَضاف الجهاز أن حياتهم ليست في خطر، بحسب ما نشرته "سكاي نيوز العربية".
ودعا الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو على الفور إلى اجتماع لكبار قياداته العسكرية والأمنية أمس الأحد لبحث الوضع.وبدأت الأزمة بعدما منعت موسكو 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية من دخول بحر آزوف عبر مضيق كيرتش بوضع سفينة شحن ضخمة أسفل جسر تسيطر عليه روسيا.وقالت البحرية الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي،
ودعا الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو على الفور إلى اجتماع لكبار قياداته العسكرية والأمنية أمس الأحد لبحث الوضع.
وبدأت الأزمة بعدما منعت موسكو 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية من دخول بحر آزوف عبر مضيق كيرتش بوضع سفينة شحن ضخمة أسفل جسر تسيطر عليه روسيا.
وقالت البحرية الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي، إن اثنين من البحارة الأوكرانيين أصيبا في عملية احتجاز سفنها التي أعقبت إطلاق النار، وإن الهجوم الروسي المزعوم عليها وقع بعد تراجعها وعودتها باتجاه ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود الذي بدأت منه رحلتها.
واتهم حرس الحدود الروسي أوكرانيا، في وقت سابق، بعدم إبلاغه مسبقا برحلة السفن، وهو ما نفته كييف، وقال إن السفن الأوكرانية كانت تناور بشكل خطير وتتجاهل التعليمات بهدف تأجيج التوترات.
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