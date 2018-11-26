شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب الصحة بإلغاء شرط سريان "الرقم القومى" عند استخراج قرارات العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور ، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيه على رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة زياد وزيرة الصحة ، بخصوص توقف إجراءات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين انتهت بطاقتهم الشخصية الرقم القومى وكذلك عدم احتجاز أى مريض بأى مستشفى فى حالة عدم سريان الرقم القومى.

وأوضح أبو اليزيد فى تصريح لـ" الخليج 365" أن اشتراط سريان بطاقة الرقم القومى مع الحصول على الخدمات الصحية يتسبب فى تدهور الحالة الصحية للمرضى، ومعاناته لحين استخراج رقم قومى جديد قد تصل فى بعض الأحيان لدرجة وفاة المواطن قبل استخراج البطاقة، مطالبا بإلغاء هذا الشرط خاصة وأن عددا كبيرا من المرضى طريح الفراش لفترات طويلة .

وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته.