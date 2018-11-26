"الصحة": 121 نوع دواء ناقص.. ونائبة تطالب بوقف خدمة "الدليفري"

القاهرة- مصراوي:

عرض الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الصيدلة، رؤيته حول ملف الدواء ودراسة آليات حل أزمة نواقص الدواء، وتطوير صناعته، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد.

وقال نائب وزير الصحة إن سيتم إطلاق حملة توعية خلال الفترة المقبلة بكل الإجراءات التي تتخذ في ملف الدواء، لافتًا إلى إجراء دراسة عن أهم المسببات لظاهرة نقص الدواء في مصر، ووفقا لنتائج دراسة التحليل الجذري ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من نواقص الدواء.

وأضاف نائب وزير الصحة لشئون الصيدلة: "بدأنا خلال...