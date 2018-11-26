البرلمان الأوكراني يبحث فرض الأحكام العرفية عقب حادث "البحر الأسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ):

قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، إن البرلمان سيعقد اليوم الاثنين، جلسة خاصة ليقرر ما إذا كان ينبغي فرض الأحكام العرفية، بعد تصعيد كبير في التوترات مع روسيا في البحر الأسود.

وعقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي والدفاع لمناقشة التصعيد، قال بوروشينكو أيضًا إن قوات الاحتياط ستكون جاهزة.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية إن ذلك لا يعني تعبئة فورية.

وذكرت البحرية الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس الأحد، أن سفنًا حربية روسية أطلقت النار على سفن حربية أوكرانية بعدما تركت منطقة الاثني عشر ميلًا القريبة من مضيق "كيرتش".

ووفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس"، احتجزت السفن الحربية الروسية، 3 سفن أوكرانية، مشيرة إلى إصابة 2 من طاقم السفن الأوكرانية نتيجة إطلاق النار عليها.

وقال البيان إن السفن الحربية الروسية أطلقت النار من أجل القتل.

وفي وقت سابق، كانت السفن الحربية الأوكرانية قد اقتربت من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.​