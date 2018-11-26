موسكو: لدينا دليل دامغ على استفزاز كييف

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

أفاد جهاز الأمن الاتحادي الروسي "إف.إس.بيط بأن لديه "أدلة دامغة على استخدام كييف للبحرية الأوكرانية للشروع في الاستفزاز في البحر الأسود"، بعد أن فتح حرس الحدود الروسي النار على 3 سفن أوكرانية خلال محاولتها عبور مضيق كيرتش، أمس الأحد.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية مساء أمي، أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قال إن الأدلة ستتاح قريبًا.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إن السفن الثلاث احتجزت وتلقى 3 من أفراد البحرية الأوكرانية مساعدات طبية لإصابات غير مهددة للحياة، وفقا لـ"تاس".

وأضاف الجهاز أن "الأسلحة استخدمت لإجبار السفن الحربية الأوكرانية على التوقف" لأنها كانت تقوم بـ"مناورات خطيرة".​