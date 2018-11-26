الاتحاد الأوروبي يحث روسيا وأوكرانيا على "ضبط النفس"

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

دعا الاتحاد الأوروبي، كلًا من روسيا وأوكرانيا إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" بعد أن أطلقت روسيا النار على 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، أمس الأحد، كانت تحاول عبور مضيق كيرتش.

وقالت المتحدثة المعنية بالشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانشيتش، في بيان مساء أمس: "نتوقع أن تعيد روسيا حرية العبور إلى مضيق كيرتش ونحث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتهدئة الوضع على الفور".​