شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الصعيدي: "أكاديمية المعلومات" لذوى الإعاقة دليل على اهتمام الدولة بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوى الإعاقة وفق أحدث معايير الجودة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الخطوة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى تعد مبادرة تشجيعية لذوى الاحتياجات الخاصة لتأهيلهم لشغل العديد من الوظائف، ويأتى هذا فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما خاصا لذوى الاحتياجات الخاصة، وتلك الفئة تحتاج إلى تأهيل خاص وبالتالى فإن المشاريع والأكادذيميات التى يتم الإعلان عنها لخدمتهم تساعد على تأهيلهم بشكل كبير لتحقيق طموحاتهم.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قال إن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، ستفتح وفقا لأحدث معايير الجودة والتدريب، تكليلا لجهود الدولة فى دمج وتمكين أبنائها الأعزاء من ذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف دعمهم وإتاحة المزيد من الفرص لهم، والقيام بدور فاعل لهم فى المجتمع، بالإضافة إلى معمل الأمم المتحدة الإفريقى لرعاية الإبداع التكنولوجى، والذى تم تجهيزه بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة، بما يساهم فى تنمية مهارات وتعزيز قدرات الباحثين والعاملين بالمجالات التكنولوجية من مختلف أنحاء القارة الإفريقية.